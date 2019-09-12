Возле Ковеля яд загрязняет воду – протекают резервуары ветсанзавода

С бетонных резервуаров на окраине Ковеля вытекает опасный яд – биологические отходы мертвых животных, которых годами свозили на местный ветсанзавод, и не успевали утилизировать. В 5 емкостей поместили две с половиной тонны отходов.

О проблеме ветсанзавода Факты рассказывали два года назад. Под открытым небом лежали тонны мертвых тушек, которые завод не перерабатывал, якобы из-за отсутствия специального оборудования. Возмущенные люди заблокировали работу предприятия и требовали закрыть его, а все остатки вывезти.

Тогда под давлением местных завод закрыли. Сейчас там только охранники. На территорию не пускают.

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А вот отходы из Ковеля так никуда и не вывезли – а поместили в закрытые резервуар, еще советские чаны-отстойники бывшего крахмального завода, перед тем отремонтировав их.

Сейчас территория, где находятся бочки с опасными отходами, не охраняется. Металлический забор вокруг украли еще в начале лета. Между тем в Держпродспоживслужбе уверяют – все под контролем, но когда последний раз там брали пробы почвы или воды – не говорят.

Отсюда до ближайших домов менее полукилометра. Уже два года люди не пользуются здесь водой, специалисты предостерегли – ни пить, ни даже умываться ею нельзя.

Заниматься ядовитыми резервуарами сейчас некому.

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