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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Строительство Северного потока-2: Меркель заявила о продолжении переговоров с США

Північний потік -2.

Представители Германии продолжат обсуждать с коллегами из США достройку и запуск газопровода Северный поток-2.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления по итогам саммита ЕС.

— Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по Северному потоку-2, — отметила Ангела Меркель.

При этом, по ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

Строительство Северного потока-2

Российский газопровод Северный поток-2 стал камнем преткновения в отношениях между Германией и США.

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Берлин настаивает на строительстве, в Вашингтоне его считают неудачным проектом для Европы. США угрожали введением дополнительных санкций, однако пока отошли от этого решения.

Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: The European Council

Фото: Getty Images

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