Строительство Северного потока-2: Меркель заявила о продолжении переговоров с США

Представители Германии продолжат обсуждать с коллегами из США достройку и запуск газопровода Северный поток-2.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления по итогам саммита ЕС.
— Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по Северному потоку-2, — отметила Ангела Меркель.
При этом, по ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.
Строительство Северного потока-2
Российский газопровод Северный поток-2 стал камнем преткновения в отношениях между Германией и США.
Берлин настаивает на строительстве, в Вашингтоне его считают неудачным проектом для Европы. США угрожали введением дополнительных санкций, однако пока отошли от этого решения.
Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.
Источник: The European Council