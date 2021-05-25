Строительство Северного потока-2: Меркель заявила о продолжении переговоров с США

Представители Германии продолжат обсуждать с коллегами из США достройку и запуск газопровода Северный поток-2.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления по итогам саммита ЕС.

— Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по Северному потоку-2, — отметила Ангела Меркель.

При этом, по ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

Строительство Северного потока-2

Российский газопровод Северный поток-2 стал камнем преткновения в отношениях между Германией и США.

Берлин настаивает на строительстве, в Вашингтоне его считают неудачным проектом для Европы. США угрожали введением дополнительных санкций, однако пока отошли от этого решения.

Подробнее о строительстве Северного потока-2 читайте на Фактах ICTV.

Источник: The European Council