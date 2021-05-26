Боротьба за Північний потік-2: чому Україні не варто опускати руки

Російський геополітичний проект Північний потік-2 та можливість його завершення значною мірою зачіпає інтереси України, яка від запуску газопроводу постраждає найбільше. Проте боротьба за проект ще триває.

Білий дім продовжує вважати Північний потік-2 поганою ідеєю для Європи. Однак сваритися з європейцями не хоче.

Американці днями запровадили нові санкції проти російських компаній. Однак обмеження не стосуються оператора газопроводу – компанії Nord Stream 2 AG та її очільника Маттіаса Варніга.

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На початку тижня росіяни заявили про відновлення робіт із прокладання труб у німецьких водах. Та фахівці заспокоюють: шанси є. І Україна може ними скористатися.

– Я не думаю, що настав час для паніки й констатацій накшталт “все пропало”. Зовсім ні. Після певного етапу м’якого варіанту санкційного режиму може настати більш жорсткий період – залежно від поведінки Росії, – зазначив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.

Переконати США все-таки запустити санкції на повну українці спробують на найближчій зустрічі з американськими конгресменами.

Санкції проти Північного потоку-2

Президент США Джо Байден пояснив, чому відмовився від нових санкцій проти будівництва Північного потоку-2.

За його словами, США мають зберігати хороші відносини з Європою.

Детальніше про будівництво Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.

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