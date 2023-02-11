Было видно Азовсталь и море: история дома в Мариуполе, который оккупанты стерли с лица земли

Во временно оккупированном Мариуполе российские террористы заметают следы своих преступлений: сносят жилые дома, которые сами же и разрушили.

Недавно пользователей социальных сетей поразила фотография 14-этажки, а точнее, того, что от нее осталось. Это был дом в левобережной части Мариуполя, по улице Ломизова, 17.

Многоэтажка была последней жилой застройкой, за ней уже металлургический комбинат Азовсталь. В высотке было укрытие, приютившее до полусотни человек. А еще удобные для оккупантов позиции, с которых они били по территории меткомбината.

Журналистам Вікна-Новини удалось разыскать одну из жительниц этого дома, 25-летнюю Инну Савельеву, которая по семейным обстоятельствам приехала в родной город и фактически попала на прощание с родным домом.

Панельную высотку на улице Ломизова сдали в эксплуатацию 18 лет тому назад. Здесь в рассрочку приобрели квартиры работники меткомбината Азовсталь, среди них и отец Инны. Из окон открывался вид на родное предприятие.

– Азовсталь было видно. Море было очень хорошо видно. И хорошо были видны главные дороги – в город и к морю, — вспомнила девушка.

Кроме того, в здании был просторный подвал, еще с 2014 года ставший бомбоубежищем.

В доме было 56 квартир. Семья Инны Савельевой жила на десятом этаже в двухкомнатной квартире. Но все изменилось 24 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ. Инна с родителями, сестрой и 5-летним сыном перебралась спать в коридор.

– Когда попали перед моим домом в магазин в 02:00 утра, и попали Градом – тогда мы поняли, что война, – отметила девушка.

А с 1 марта семья уже жила в подвале. Здесь прятались и жители соседних домов.

– Когда я там была, то попадания были: не знаю, танк, Град был. По дому было где-то попаданий 7-8, были видны дыры в стенах, — рассказала Инна Савельева.

Девушка уточнила, что в какой-то момент света не стало, готовить еду на улице было небезопасно. А каждый поход за питьевой водой в соседний хлебокомбинат мог стать последним.

– Когда мы были в подвале, когда уже были сильные обстрелы, около 20 девушек и парней пошли за водой, и туда попал снаряд. Там все так и остались, – подчеркнула Инна Савельева.

За месяц жизни в подвале умерли четыре человека: их даже не хоронили, просто выносили на улицу. В соседних же домах жильцов заваливало заживо.

– Через два-три дома от меня попала авиация, и дом упал. И находившиеся в подвале люди остались там под завалами. Потому что некому было их вытаскивать, – проинформировала девушка.

Инна говорит, что с семьей не успела эвакуироваться на правый берег, чтобы выехать из Мариуполя в Запорожье. Поэтому выбирались через Россию за границу. Уже в апреле дом был частично разрушен и горел.

А когда российские террористы окружили Азовсталь, то снимали в этом доме свои пропагандистские сюжеты и стреляли по территории завода.

– Потом в моем доме была уже российская армия. И даже был слух, что из моей квартиры, и не только из нее, но и этажами выше, были обстрелы. И оттуда обстреливали Азовсталь. В моей квартире было много коробок с патронами, и вся спальня была просто засыпана патронами, — отметила Инна Савельева.

Девушка временно вернулась в Мариуполь. Говорит, что еще успела увидеть родной дом, которого уже нет. По словам Инны, оккупантам в течение 2-3 дней не удавалось снести небольшую часть того, что осталось от ее дома.

– Дом сам по себе, мне кажется, боролся и не хотел, чтобы его сносили, – добавила девушка.

Недавно российские оккупанты полностью снесли драматический театр в Мариуполе, в котором во время авиационных бомбардировок убили сотни мирных жителей.

Кроме того, захватчики уничтожили историческое здание в Мариуполе, известное как дом с часами.

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