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Били и заставляли петь гимн России: история 70 дней плена капеллана Василия Вирозуба

Назар Бурхан журналист Факты ICTV

Священник из Одесской области Василий Вирозуб три месяца назад вернулся из российского плена. Он рассказал о почти ежедневных допросах, издевательствах и как удалось не сломаться.

В феврале на корабле Сапфир Вирозуб вместе с другими капелланами и медиком отправились на Змеиный, чтобы забрать тела украинских пограничников, но попали в плен. Сначала мужчин доставили в оккупированный Севастополь, где их постоянно допрашивали ФСБ и российская разведка.

– Они множество раз нас спрашивали, на какой отдел СБУ мы работаем. Спрашивали, с какой целью мы ехали на Змеиный. А когда мы отвечали, что не работаем на СБУ, то они (россияне – Ред.) не верили, – рассказал Вирозуб.

Впоследствии капелланов, медика и пограничников перевезли в Старый Оскол Белгородской области. В 06:00 оккупанты заставляли пленных петь гимн РФ. Но украинские священники молились Богу, а это очень раздражало тюремщиков.

Пленные жили в полной информационной изоляции, а величайшей радостью для них стало известие о потоплении крейсера Москва.

— Кто-то кричал “ура”, кто-то “Слава Украине”, кто-то “отец наш Бандера”. А потом теми дубинками (русские – Ред.) избивали наших детей, наших солдат. Да и мы получали. Собак на нас травили, – рассказал капеллан.

Как-то захватчики увидели в соцсетях фото священника с фронта, решили, что он агент украинских спецслужб. Поэтому начали допрашивать его с большей страстью. Капеллана дважды отправляли на обмен и дважды возвращали.

После плена священник хочет работать над реабилитацией украинских военных и переселенцев.

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