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Били та змушували співати гімн Росії: історія 70 днів полону капелана Василя Вирозуба

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV

Священник з Одещини Василь Вирозуб три місяці тому повернувся з російського полону. Він розповів про майже щоденні допити, знущання та як вдалося не зламатися.

У лютому на кораблі Сапфір Вирозуб разом із іншими капеланами та медиком вирушили на Зміїний, щоб забрати тіла українських прикордонників, але потрапили у полон. Спочатку чоловіків доправили в окупований Севастополь, де їх постійно допитували ФСБ, російська розвідка.

– Вони безліч разів нас запитували, на який відділ СБУ ми працюємо. Запитували, з якою метою ми їхали на Зміїний. А коли ми відповідали, що не працюємо на СБУ, то вони (росіяни – Ред.) не вірили, – розповів Вирозуб.

Згодом капеланів, медика та прикордонників перевезли до міста Старий Оскол Бєлгородської області. О 06:00 окупанти змушували полонених співати гімн РФ. Але українські священники натомість молилися Богу, а це дуже дратувало тюремників.

Полонені жили в повній інформаційній ізоляції, а найбільшою радістю для них стала звістка про потоплення крейсера Москва.

– Хтось кричав “ура”, хтось “Слава Україні”, хтось “батько наш Бандера”. А потім тими кийками (росіяни – Ред.) били наших дітей, наших солдатів. Та й ми отримували. Собак на нас травили, – розповів капелан.

Якось загарбники побачили у соцмережах фото священника із фронту, то вирішили, що він агент українських спецслужб. Тому почали допитувати його із більшою пристрастю. Капелана двічі відправляли на обмін і двічі повертали.

Після полону священник хоче працювати над реабілітацією українських військових та переселенців.

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17 липня російські війська вкотре бомбили острів Зміїний, звідки українські війська вибили їх ще наприкінці червня.

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