Почему украинские сыры дороже зарубежных и какие покупают больше

За первое полугодие 2020 году Украина импортировала втрое больше сыров, чем в прошлом году. Сыры в нашем государстве стоят преимущественно дороже, чем в Европе. Стоимость привычных сортов колеблется в пределах 200 грн, а цены на остальные виды — более 200 и значительно больше.

— Голландский маасдам стоит так же, как локальный украинский полутвердый сыр и французский бри временами дешевле. Поэтому потребитель делает выбор в пользу более эксклюзивных сыров, — говорит менеджер закупок молочных продуктов одной из украинских торговых сетей Татьяна Кот.

Почему же украинский продукт дороже? Прежде всего потому что производство молока в Украине сокращается и цена его растет. У нас литр стоит 10 грн, в Польше или странах Балтии – в эквиваленте 8-9 грн. Налог на добавленную стоимость в Польше – 5% на молочную продукцию, у нас – 20%. За рубежом современные новые заводы, где перерабатывают до 2 тыс. тонн молока в сутки, у нас предприятия относительно небольшие и перерабатывают в четыре раза меньше.

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Также в европейских молочников перепроизводство, и нам они готовы продать свою продукцию с небольшими наценками. Поэтому за первое полугодие импорт сыра вырос почти втрое.

Кроме того, хорошо зарабатывают дистрибьюторы и торговые сети. Они добавляют к стоимости сыра еще 12-15%. С другой стороны за рубежом аппетиты меньше и тамошние магазины устанавливают вдвое меньшую маржу.

В то же время наши сыры в Европу пробиться не могут из-за высокой конкуренции и ограничительные пошлины.

Также Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений. О готовности ввести квоты на жизненно важные для украинских аграриев компоненты в мае заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.