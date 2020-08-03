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Чому українські сири дорожчі за закордонні і які купують більше

За перше півріччя 2020 року Україна імпортувала утричі більше сирів, ніж торік. Сири у нашій державі коштують переважно дорожче, ніж у Європі. Вартість звичних сортів коливається у межах 200 грн, а ціни на решту видів – понад 200 і значно більше.

– Голандський маасдам коштує так само, як локальний український напівтвердий сир, та й французський брі часом дешевше. Тому споживач робить вибір на користь більш ексклюзивних сирів, – говорить менеджер закупівлі молочних товарів однієї з українських торгівельних мереж Тетяна Кот.

Чому ж український продукт дорожчий? Насамперед тому що виробництво молока в Україні скорочується і ціна його росте. У нас літр коштує 10 грн, у Польщі або країнах Балтії – в еквіваленті 8-9 грн. Податок на додану вартість у Польщі – 5% на молочну продукцію, у нас – 20%. За кордоном сучасні нові заводи, де переробляють до 2 тис. тонн молока за добу, у нас підприємства відносно невеликі та переробляють учетверо менше.

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Також у європейських молочарів перевиробництво, і нам вони готові продати свою продукцію з невеликими націнками. Тому за перше півріччя імпорт сиру зріс майже втричі.

Окрім того, гарно заробляють дистриб’ютори і торговельні мережі. Вони додають до вартості сиру ще 12-15%. З іншого боку за кордоном апетити менші і тамтешні магазини  встановлюють вдвічі меншу маржу.

Натомість наші сири до Європи пробитися не можуть через високу конкуренцію і обмежувальні мита.

Також Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення не обмежувати постачання в Україну мінеральних добрив. Про готовність ввести квоти на життєво важливі для українських аграріїв компоненти у травні заявило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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