Почему явка неплохая и повлияют ли нарушения на результат выборов – Ольга Айвазовская

Гость студии Фактов ICTV председатель правления всеукраинского общественного объединения Гражданская сеть Опора Ольга Айвазовская. Она поделилась своими впечатлениями по явке на парламентские выборы и рассказала, поможет ли новый избирательный кодекс побороть подкуп избирателей.

Далее прямая речь:

– Какие нарушения вы зафиксировали?

– Нарушение имели место, но они в день голосования не были системными. Подсчет сейчас под надлежащим контролем органов правопорядка и наблюдательных миссий. По дню голосования отметили, что количество нарушений касательно фотографированию бюллетеней снизилось по сравнению с президентскими выборами – с 3,3% до 0,8%. Есть проблемы разглашение тайн голосования, были также проблемы с бюллетенями не большого характера.

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Есть только три основания, в связи с которыми можно отменять результаты выборов и то на отдельных участках – вброс избирательных бюллетеней, не было зафиксировано, уничтожения бюллетеней и выдача бюллетеней третьим лицам без должных на то оснований в пропорциях не менее 5% от общего количества избирателей, пришедших.

– Каково было количество нарушений?

– Мы задокументировали на конец кампании 800 нарушений, по которым обращались в полицию, всего было 1945, но из них более 1700 – это нарушения, которые имели признаки нарушения порядка ведения предвыборной агитации. Если говорить о подкупе, то по всей Украине было 200 фактов, но ни одного факта относительно материального стимулирования в виде денег. Это было в основном подарки.

– Насколько изменит ситуацию с нарушениями новый избирательный кодекс?

– Нарушение – это не избирательный кодекс. Это уголовный кодекс Украины. Я бы не говорила, что при региональных крупных округах мы совершенно избавимся проблемы подкупа, поэтому я считаю, что Верховная Рада нового созыва должна одним из первых законов принять 8270, это то, что готовили мы, МВД, Нацполиция, ЦИК приобщалась. Правительственный законопроект относительно избирательного правосудия. Например, гречка – законна. Товары, услуги запрещены в законе о выборах, а санкции, если вы их даете физическим лицам, а не юридическим – нет.

– Почему такая низкая явка?

– 49,3 – это данные Опоры. Явка не является плохой. Многие прогнозистов считали, что явка будет ниже.

Ранее Факты ICTV писали, как проходило голосование в Харькове.

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