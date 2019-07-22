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Факти / Відео / Україна

Чому явка непогана і чи вплинуть порушення на результат виборів – Ольга Айвазовська

Гість студії Факти ICTV  голова правління всеукраїнського громадського об’єднання Громадянська мережа Опора Ольга Айвазовська. Вона поділилася своїми враженнями щодо явки на парламентські вибори та розповіла, чи допоможе новий виборчий кодекс побороти підкуп виборців.

Далі пряма мова:

– Які порушення ви зафіксували?

– Порушення мали місце, але вони в день голосування не були системними. Підрахунок зараз під належним контролем органів правопорядку і спостережних місій. По дню голосування відзначили, що кількість порушень щодо фотографування бюлетенів знизилось порівняно з президентськими виборами – з 3,3% до 0,8%. Є проблеми розголошення таємниць голосування, були також проблеми з бюлетенями не великого характеру.

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Є тільки три підстави, у зв’язку з якими можна скасовувати результати виборів і то на окремих дільницях – вкидання виборчих бюлетенів, що не було зафіксовано, знищення бюлетенів і це видача бюлетенів третім особам без належних на те підстав в пропорціях не менше 5% від загальної кількості виборців, що прийшли.

– Яка була кількість порушень?

– Ми задокументували на кінець кампанії 800 порушень, щодо яких зверталися до поліції, всього було 1945, але з них понад 1700 – це порушення, які мали ознаки порушення порядку ведення виборчої агітації. Якщо говорити про підкуп, то по всій Україні було 200 фактів, але жодного факту щодо матеріального стимулювання у вигляді грошей. Це було переважно подарунки.

– На скільки змінить ситуацію з порушеннями новий виборчий кодекс?

– Порушення – це не виборчий кодекс. Це кримінальний кодекс України. Я б не говорила, що при регіональних великих округах ми абсолютно позбавимося проблеми підкупу, тому я вважаю, що Верховна Рада нового скликання повинна одним з перших законів прийняти 8270, це той, що готували ми, МВС, Нацполіція, ЦВК долучалась. Урядовий законопроект щодо виборчого правосуддя. Наприклад, гречка – законна. Товари, послуги заборонені в законі про вибори, а санкції, якщо ви їх надаєте фізичним особам, а не юридичним – немає.

– Чому така низька явка?

– 49,3 – це дані Опори. Явка не є поганою. Багато прогнозистів вважали, що явка буде нижчою.

Раніше Факти ICTV писали, як проходило голосування у Харкові.

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