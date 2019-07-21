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Минирование и подозрительные автобусы. Как проходило голосование в Харькове

В Харькове полиция зафиксировала почти 80 обращений — это и повреждение бюллетеней — три человека их порвали, кто-то пытался вынести документ из участка, незаконная агитация.

Наибольшее беспокойство вызвали шесть автобусов, забитые молодыми парнями спортивного телосложения, который остановили на блокпосту на выезде из Изюма — это прифронтовой город, далее – Донецкая область. Автобусы были с Киевской, Донецкой, Житомирской и Винницкой регистрацией. Цель поездки не объяснили, поэтому силовики в Донецкую область их не пустили, и автобусы поехали обратно.

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Также в течение дня полиция получила информацию о якобы заминировании более десятка избирательных участков, полиция эти объекты проверила, опасных предметов не обнаружила.

На всех участках, кроме одной, голосования на время проверки не прекращали, только на одной председатель комиссии принял решение об остановке работы участка на полчаса. В полиции рассказали, что в случае чрезвычайных ситуаций, если будут найдены подозрительные предметы будут действовать взрывотехнические группы – таких в области 11.

Напомним, Факты ICTV следят за событиями вокруг парламентских выборов 2019.

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