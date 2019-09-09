Крыша течет, туалет на улице: аварийная школа на Прикарпатье

Более 400 детей, которые учатся в школе села Черный Поток, теснятся в старых приспособленных корпусах. Чтобы всех вместить для обучения переоборудовали бывшие квартиры учителей, бухгалтерию сельского совета и даже клуб. Пять лет назад в селе начали строить новый корпус, но он уже рассыпается. Люди сами вышли на субботник, чтобы спасти его от разрушения.

В Черном Потоке 300 дошкольников. Это единственное село в районе, которое имеет прирост населения и на достройку школы здесь ждут годами.

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Более двухсот школьников младшей школы 20 лет ютятся в классах переделанных из жилых квартир. Здесь нет нормального освещения и не хватает места, парты стоят вплотную к школьной доски. Крыша здания дырявая, осенью потолок затекает, а туалеты вообще на улице.

В школе 430 детей. Кроме жилых домов обучение проводят в сельском совете и клубе. Школьников разбросали по шести корпусах, самому молодому зданию 100 лет.

Перед первым сентябрем стены в классах очередной раз попытались выровнять, побелили, но они уже крошатся и проседают. Укреплять приходится и потолок, балки также перегнили и требуют немедленной замены.

20 учеников вжимают в классы на 16 м². Проводить полноценные уроки в таких условиях невозможно. Дети о качественном профильном обучение только мечтают.

Спасти положение мог новый корпус, его строительство было начато в 2010 году. Несмотря на то, что здание новое, кирпич уже местами крошится. Чтобы ее спасти селяне сами отремонтировали последний этаж и возвели крышу. Даже пришлось укрепить несколько опорных стенок.

До сих пор из государственного бюджета не дали ни копейки. Чтобы завершить корпус нужно как минимум 30 млн грн.

Напомним, в школах Одессы из-за жары могут сократить уроки.

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