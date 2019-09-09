Дах тече, туалет на вулиці: аварійна школа на Прикарпатті

Понад 400 дітей, які навчаються у школі села Чорний Потік, тісняться у старих пристосованих корпусах. Аби всіх вмістити для навчання переобладнали колишні квартири вчителів, бухгалтерію сільської ради і навіть клуб. П’ять років тому в селі почали зводити новий корпус, але він вже розсипається. Люди самі вийшли на толоку, аби врятувати його від руйнації.

В Чорному Потоці 300 дошкільнят. Це єдине село в районі, яке має приріст населення і на добудову школи тут чекають роками.

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Понад дві сотні школярів молодшої школи 20 років туляться в класах перероблених із житлових квартир. Тут немає нормального освітлення та бракує місця, парти стоять впритул до шкільної дошки. Дах будівлі дірявий, восени стеля затікає, а туалети взагалі надворі.

В школі 430 дітей. Окрім житлових будинків навчання проводять у сільській раді та клубі. Школярів розкидали по шести корпусах, наймолодшій будівлі 100 років.

Перед першим вересням стіни в класах вчергове спробували вирівняти, побілили, але вони вже кришаться та просідають. Укріпляти доводиться і стелі, балки також перегнили і потребують негайної заміни.

20 учнів втискають у класи на 16 м². Проводити повноцінні уроки в таких умовах неможливо. Діти про якісне профільне навчання тільки мріють.

Врятувати становище міг новий корпус, його будівництво мали розпочали в 2010 році. Попри те, що будівля нова, цегла вже місцями кришиться. Аби її врятувати селяни самі домурували останній поверх та звели дах. Навіть довелося укріпити кілька опорних стінок.

До цих пір з державного бюджету не дали жодної копійки. Аби завершити корпус треба щонайменше 30 млн грн.

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