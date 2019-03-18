Депутати обурені: Укрзалізниця планує закупити китайські колеса для потягів

Завод Інтерпайп у Дніпрі відомий на весь світ якістю продукції. Колісні пари з України перевозять пасажирів і вантажі у 60 країнах світу.

На виробництві коліс працює майже 2 тисячі висококваліфікованих робітників. За останні кілька років у нове роботизоване обладнання вклали 100 мільйонів доларів. Та всі ці інвестиції можуть опинитися під загрозою. Адже з’явилася інформація, що Укрзалізниця зацікавлена купити не українські, а китайські колеса.

Окрім удару по власному виробнику, це ще й небезпечно, кажуть фахівці. Адже на відміну від українських, китайські виготовлені способом лиття. Вони не відповідають стандартам і заборонені майже в усьому світі.

У парламентському Комітеті з промполітики вже підготували звернення до Уряду та Укрзалізниці і наполягають, купувати за державні гроші китайську продукцію неприпустимо. Адже підтримка власного виробника, особливо того, що випускає конкурентну продукцію – це запорука розвитку економіки, створення робочих місць і наповнення державної скарбниці.

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