Десятки погибших за день: ХАМАС выпустил более тысячи ракет за две недели
Вооруженный конфликт между Израилем и террористической организацией ХАМАС не прекращается уже вторую неделю.
Предупредительные сирены и взрывы стали будничными для приграничных израильских городов Мефалсим и Сдерот.
— Когда мы слышим сирены, у нас есть 15 секунд, чтобы добежать до укрытия. За 6 дней мы укрывались здесь десятки раз, — сказал один из жителей Сдерота по имени Давид.
Еще хуже ситуация обстоит в густонаселенном секторе Газа. Там боевики террористической организации ХАМАС, прикрываясь мирными жителями, стреляют из пусковых ракетных установок прямо из жилых районов.
Какими бы точными ни были удары ВВС Израиля, рядовые жители Палестинской автономии попадают под обстрел.
За сутки в Газе погибли 42 человека. Мало того, часть ракет, запущенных боевиками ХАМАС, не долетели до территории Израиля и повредили местные электростанции.
— У нас нет ни чистой воды, ни канализации. Скорая помощь не может до нас доехать, чтобы забрать раненых, — заявил житель Газы Адли Алколак.
Этой ночью истребители ЦАХАЛа атаковали 35 военных объектов ХАМАСа.
В ходе налетов авиация разбомбила подземные тоннели длинной 15 километров, а также дома девятерых командиров террористической организации.
В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не останавливаться на достигнутом.
— Мы заставим боевиков ХАМАС заплатить очень высокую цену за их агрессию против Государства Израиль, — подчеркнул Нетаньяху.
Стоит отметить, что из Газы в сторону Израиля было выпущено более трех тысяч ракет. Большинство из них перехватила система Железный купол, однако часть боеприпасов рухнула на территории Палестинской автономии, не долетев до Еврейского государства.
Теракт в Иерусалиме
Накануне в Восточном Иерусалиме легковая машина протаранила группу полицейских.
Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий возле Дамасксих ворот.
Они должны были быть приурочены к иудейскому празднику Шавуот.