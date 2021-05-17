Десятки погибших за день: ХАМАС выпустил более тысячи ракет за две недели

Вооруженный конфликт между Израилем и террористической организацией ХАМАС не прекращается уже вторую неделю.

Предупредительные сирены и взрывы стали будничными для приграничных израильских городов Мефалсим и Сдерот.

— Когда мы слышим сирены, у нас есть 15 секунд, чтобы добежать до укрытия. За 6 дней мы укрывались здесь десятки раз, — сказал один из жителей Сдерота по имени Давид.

Еще хуже ситуация обстоит в густонаселенном секторе Газа. Там боевики террористической организации ХАМАС, прикрываясь мирными жителями, стреляют из пусковых ракетных установок прямо из жилых районов.

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Какими бы точными ни были удары ВВС Израиля, рядовые жители Палестинской автономии попадают под обстрел.

За сутки в Газе погибли 42 человека. Мало того, часть ракет, запущенных боевиками ХАМАС, не долетели до территории Израиля и повредили местные электростанции.

— У нас нет ни чистой воды, ни канализации. Скорая помощь не может до нас доехать, чтобы забрать раненых, — заявил житель Газы Адли Алколак.

Этой ночью истребители ЦАХАЛа атаковали 35 военных объектов ХАМАСа.

В ходе налетов авиация разбомбила подземные тоннели длинной 15 километров, а также дома девятерых командиров террористической организации.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не останавливаться на достигнутом.

— Мы заставим боевиков ХАМАС заплатить очень высокую цену за их агрессию против Государства Израиль, — подчеркнул Нетаньяху.

Стоит отметить, что из Газы в сторону Израиля было выпущено более трех тысяч ракет. Большинство из них перехватила система Железный купол, однако часть боеприпасов рухнула на территории Палестинской автономии, не долетев до Еврейского государства.

Теракт в Иерусалиме

Накануне в Восточном Иерусалиме легковая машина протаранила группу полицейских.

Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий возле Дамасксих ворот.

Они должны были быть приурочены к иудейскому празднику Шавуот.

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