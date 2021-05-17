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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Армия Израиля в секторе Газа разрушила бункер ХАМАС

Израиль - Сектор Газа

Израильская армия уничтожила подземный бункер ХАМАС в городе Хан-Юнис, расположенный на юге сектора Газа.

Вход в подземную инфраструктуру был через жилое здание. Сам бункер находился в непосредственной близости от детского сада (около 29 метров) и мечети (примерно 60 метров).

По мнению израильской армии, такие действия еще раз доказывают, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения.

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Согласно последним данным, ХАМАС за время обострения израильско-палестинского конфликта выпустил более трех тысяч ракет по всему сектору Газа и другим городам.

Обстрелы в секторе Газа снова возобновились после небольшого затишья.

Дома лидеров ХАМАС

В Израильской армии заявили, что 17 мая нанесли удар по домам девяти командиров ХАМАС на всей территории сектора Газа. По данным ЦАХАЛа, атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры.

В армии добавили, что в некоторых зданиях также обнаружили склады с оружием. Читайте подробнее об обострении конфликта в Израиле на сайте Факты ICTV.

Фото: Getty Images

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