Израильская армия уничтожила подземный бункер ХАМАС в городе Хан-Юнис, расположенный на юге сектора Газа.

Вход в подземную инфраструктуру был через жилое здание. Сам бункер находился в непосредственной близости от детского сада (около 29 метров) и мечети (примерно 60 метров).

По мнению израильской армии, такие действия еще раз доказывают, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения.

Согласно последним данным, ХАМАС за время обострения израильско-палестинского конфликта выпустил более трех тысяч ракет по всему сектору Газа и другим городам.

Обстрелы в секторе Газа снова возобновились после небольшого затишья.

במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Дома лидеров ХАМАС

В Израильской армии заявили, что 17 мая нанесли удар по домам девяти командиров ХАМАС на всей территории сектора Газа. По данным ЦАХАЛа, атакованные дома использовались в качестве террористической инфраструктуры.

В армии добавили, что в некоторых зданиях также обнаружили склады с оружием. Читайте подробнее об обострении конфликта в Израиле на сайте Факты ICTV.