Десятки загиблих за день: ХАМАС випустив понад 3 тисячі ракет за два тижні

Збройний конфлікт між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС не припиняється вже другий тиждень.

Попереджувальні сирени та вибухи стали буденними для прикордонних ізраїльських міст Мефалсім і Сдерот.

– Коли ми чуємо сирени, у нас є 15 секунд, аби добігти до укриття. За 6 днів ми ховалися тут десятки разів, – сказав один з жителів Сдерота на ім’я Давид.

Ще гірша ситуація в густонаселеному секторі Гази. Там бойовики терористичної організації ХАМАС, прикриваючись мирними мешканцями, стріляють з пускових ракетних установок просто із житлових кварталів.

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Якими б точними не були удари ВПС Ізраїлю, пересічні мешканці Палестинської автономії потрапляють під обстріл.

За добу в Газі загинули 42 людини. Мало того, частина ракет, випущених бойовиками ХАМАС, не долетіли до території Ізраїлю і пошкодили місцеві електростанції.

– У нас немає ні чистої води, ні каналізації. Швидка допомога не може до нас доїхати, щоб забрати поранених, – заявив житель Гази Адлі Алколак.

Цієї ночі винищувачі ЦАХАЛу атакували 35 військових об’єктів ХАМАСу.

В ході нальотів авіація розбомбила підземні тунелі довжиною 15 кілометрів, а також будинки дев’ятьох командирів терористичної організації.

У свою чергу прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв не зупинятися на досягнутому.

– Ми змусимо бойовиків ХАМАС заплатити дуже високу ціну за їх агресію проти Держави Ізраїль, – підкреслив Нетаньяху.

Варто відзначити, що з Гази в бік Ізраїлю було випущено більше трьох тисяч ракет. Більшість з них перехопила система Залізний купол, проте частина боєприпасів звалилася на території Палестинської автономії, не долетівши до Єврейської держави.

Теракт в Єрусалимі

Напередодні в Східному Єрусалимі легкова машина протаранила групу поліцейських.

Теракт стався за кілька годин до початку масових заходів біля Дамасксіх воріт.

Вони повинні були бути приурочені до юдейського свята Шавуот.

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