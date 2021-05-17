Десятки загиблих за день: ХАМАС випустив понад 3 тисячі ракет за два тижні
Збройний конфлікт між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС не припиняється вже другий тиждень.
Попереджувальні сирени та вибухи стали буденними для прикордонних ізраїльських міст Мефалсім і Сдерот.
– Коли ми чуємо сирени, у нас є 15 секунд, аби добігти до укриття. За 6 днів ми ховалися тут десятки разів, – сказав один з жителів Сдерота на ім’я Давид.
Ще гірша ситуація в густонаселеному секторі Гази. Там бойовики терористичної організації ХАМАС, прикриваючись мирними мешканцями, стріляють з пускових ракетних установок просто із житлових кварталів.
Якими б точними не були удари ВПС Ізраїлю, пересічні мешканці Палестинської автономії потрапляють під обстріл.
За добу в Газі загинули 42 людини. Мало того, частина ракет, випущених бойовиками ХАМАС, не долетіли до території Ізраїлю і пошкодили місцеві електростанції.
– У нас немає ні чистої води, ні каналізації. Швидка допомога не може до нас доїхати, щоб забрати поранених, – заявив житель Гази Адлі Алколак.
Цієї ночі винищувачі ЦАХАЛу атакували 35 військових об’єктів ХАМАСу.
В ході нальотів авіація розбомбила підземні тунелі довжиною 15 кілометрів, а також будинки дев’ятьох командирів терористичної організації.
У свою чергу прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв не зупинятися на досягнутому.
– Ми змусимо бойовиків ХАМАС заплатити дуже високу ціну за їх агресію проти Держави Ізраїль, – підкреслив Нетаньяху.
Варто відзначити, що з Гази в бік Ізраїлю було випущено більше трьох тисяч ракет. Більшість з них перехопила система Залізний купол, проте частина боєприпасів звалилася на території Палестинської автономії, не долетівши до Єврейської держави.
Теракт в Єрусалимі
Напередодні в Східному Єрусалимі легкова машина протаранила групу поліцейських.
Теракт стався за кілька годин до початку масових заходів біля Дамасксіх воріт.
Вони повинні були бути приурочені до юдейського свята Шавуот.