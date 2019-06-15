Диджей и медитация: впервые в Украине провели йогу в музее

Йогу в музее провели в Национальном художественном музее Украины. В нашей стране такая практика впервые, в отличие от заграницы. Диджей и медитация среди величественных стен, которые уже 120 лет сохраняют лучшие шедевры украинского и мирового искусства. Цель события, говорят организаторы, привлечь внимание к музею.

Утреннее занятие в стенах музея рассчитано на 75 минут. Всего 23 вида упражнений, по 5 уровней сложности. Это подходит даже для новичков. Никаких религиозных, философских или идеологических привязок – только личный опыт каждого.

Из-за маленького зала разместиться могут только 30 человек. Поэтому желающие покупали билеты заранее. Стоимость занятия йогой в музее – 500 гривен. В стоимость входит коврик, чай и вкусности. Все средства будут переданы на развитие Национального художественного музея, помещения которого нуждаются в ремонте.

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После занятия для посетителей достали работы украинских художников, которые еще никогда не экспонировались в музее. Они спрятаны в его запасниках. Медитация побуждает к расслаблению и лучшему восприятию произведений искусства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве при поддержке фонда Леонида Кучмы Украина открылась выставка юных художников.

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