Діджей та медитація: вперше в Україні провели йогу у музеї

Йогу у музеї провели в Національному художньому музеї України. У нашій країні така практика вперше, на відміну від закордону. Діджей та медитація серед величних стін, які вже 120 років зберігають найкращі шедеври українського та світового мистецтва. Мета події, кажуть організатори, привернути увагу до музею.

Ранкове заняття у стінах музею розраховано на 75 хвилин. Усього 23 види вправ, що мають 5 рівнів складності. Це підходить навіть для новачків. Ніяких релігійних, філософських або ідеологічних прив’язок – тільки особистий досвід кожного.

Через маленьку залу розміститися можуть лише 30 людей. Тож охочі купували квитки заздалегідь. Вартість заняття йогою в музеї – 500 гривень. У вартість входить килимок, чай та смаколики. Усі кошти передадуть на розвиток Національного художнього музею, приміщення якого потребують ремонту.

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Після заняття для відвідувачів дістали роботи українських художників, які ще ніколи не експонувалися в музеї. Вони заховані в його запасниках. Медитація спонукає до розслаблення і кращого сприйняття творів мистецтва.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві за підтримки фонду Леоніда Кучми Україна відкрилася виставка юних митців.

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