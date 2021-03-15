В Бучу за 22 минуты: в Киеве запустили электропоезд Сити-экспресс

Полностью обновленный электропоезд запустили в Киеве 15 марта из станции Святошин в Бучу. Сити-экспресс будет курсировать утром и вечером в часы пик.

Первый рейс отправляется из Святошино в 5.54, а последний — в 19.38 в направлении Бучи.

Они будут курсировать дополнительно к обычным электричкам — чтобы разгрузить как дороги, так и железнодорожный транспорт в часы пик.

Из Святошино в Бучу доезжает за 22 минуты. Самый быстрый маршрут между этими точками автомобилем — 39 минут.

— Около полумиллиона человек ежедневно добирается до Киева, и мы надеемся, что треть этих людей мы сможем возить городским транспортом, — рассказал Артем Миронович, директор филиала Юго-Западная железная дорога АО Укрзализныця.

По его словам, эти поезда обновлены на 90%, ремонт одного состава обошелся в 70 млн грн. Теперь здесь комфортные сиденья и новые окна, улучшенное освещение, пожарная сигнализация, отопление, электронные табло. Обновили также кабины машинистов.

Такое сообщение стало возможным благодаря договоренностям между Укрзализныцей, Ирпенью, Бучей, Коцюбинским и Киевским облсоветом. Мэры обязались возмещать Укрзализныце льготный проезд, а компания за свой счет будет ремонтировать вагоны.

В УЗ говорят, что движение поездов еще согласовывают, но никаких старых рейсов не отменят.

В рамках программы Сити-экспресс Укрзализныця планирует за четыре года обновить транспортную систему — в частности, закупить 20 новых вагонов, отремонтировать еще 20 вагонов и 50 платформ. На реализацию программы в Киеве понадобится минимум 10 млрд грн.

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