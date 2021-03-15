До Бучі за 22 хвилини: у Києві запустили електропоїзд Сіті-експрес

Повністю оновлений електропоїзд запустили у Києві 15 березня зі станції Святошин до Бучі. Сіті-експрес курсуватиме вранці та ввечері у години пік.

Перший рейс відправляється зі Святошина о 5.54, а останній – о 19.38 у напряму Бучі.

Вони курсуватимуть додатково до звичних електричок – щоб розвантажити як дороги, так і залізничний транспорт у години пік.

Зі Святошина до Бучі доїжджає за 22 хвилини. Найшвидший маршрут між цими точками автівкою – 39 хвилин.

– Близько півмільйона людей щоденно добирається до Києва, і ми сподіваємося, що третина цих людей ми зможемо возити міським транспортом, – розповів Артем Миронович, директор філії Південно-Західна залізниця АТ Укрзалізниця.

За його словами, ці потяги оновлені на 90%, ремонт одного складу обійшовся у 70 млн грн. Тепер тут комфортніші сидіння та нові вікна, покращене освітлення, пожежна сигналізація, опалення, електронні табло. Оновили також кабіни машиністів.

Таке сполучення стало можливим завдяки домовленостям між Укрзалізницею, Ірпінем, Бучею, Коцюбинським та Київською облрадою. Мери зобов’язалися відшкодовувати Укрзалізниці пільговий проїзд – натомість компанія своїм коштом ремонтуватиме вагони.

В УЗ кажуть, що рух потягів ще узгоджують, але жодних старих рейсів не скасують.

У рамках програми Сіті-експрес Укрзалізниця планує за чотири роки оновити транспортну систему – зокрема закупити 20 нових вагонів, відремонтувати ще 20 вагонів та 50 платформ. На реалізацію програми у Києві знадобиться щонайменше 10 млрд грн.

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