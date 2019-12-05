К поискам пропавших в одесском колледже присоединятся спасатели из Киева

В результате пожара в одесском колледже до сих пор пропавшими без вести числятся 15 человек. По официальным данным погибла 17-летняя девушка, 27 человек пострадали. В течение ночи на месте трагедии спасатели проводили поисковые работы и ликвидировали очаги возгорания. Сейчас открытого огня нет, только тление. У сгоревшего здания постоянно находились родственники и друзья пропавших, в надежде получить любую информацию про родных.

Предполагаемая причина возгорания в одесском колледже – сломанный удлинитель. Такие предварительные данные ДСНС.

О пятнадцати людях до сих пор ничего не известно. Такие печальные цифры в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Сегодня к одесским поисковикам присоединятся спасатели из столицы, чтобы помочь с поисками в завалах. Сейчас место оцеплено. Близко к пожарищу подойти нельзя даже прессе.

Очевидцы рассказывают, что никаких сигналов о пожаре или четких команд не было. Многие ученики вообще не знали о пожаре на третьем этаже. Поэтому многие на верхних этажах оказались отрезанными от выходов. Большинство пострадавших получили травмы, так как чтобы спастись от огня выпрыгивали с окон.

Вокруг колледжа перекрыто движение транспорта. Сегодня и завтра Одесса в трауре.

Факты ICTV ранее писали о том, что пожар в Одессе погасили и начат поиск 15 пропавших без вести.

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