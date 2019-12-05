До пошуків зниклих в одеському коледжі долучаться рятувальники з Києва

Унаслідок пожежі в одеському коледжі досі зниклими безвісти вважають 15 осіб. За офіційними даними загинула 17-річна дівчина, 27 людей постраждали. Упродовж ночі на місці трагедії рятувальники проводили пошукові роботи та ліквідовували осередки займання. Нині відкритого вогню немає, лише тління. Біля згорілої будівлі постійно перебували родичі та друзі зниклих, в надії отримати будь-яку інформацію про рідних.

Ймовірна причина загоряння в одеському коледжі – зламаний продовжувач. Такі попередні дані ДСНС.

Про п’ятнадцятьох людей досі нічого не відомо. Такі сумні цифри внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Сьогодні до одеських пошуковців приєднаються рятувальники зі столиці, щоби допомогти із пошуками у завалах. Нині місце очеплене. Близько до згарища підійти не можна навіть пресі.

Очевидці розказують, що жодних сигналів про пожежу або чітких команд не було. Багато учнів взагалі не знали про пожежу на третьому поверсі. Відтак багато людей на верхніх поверхах опинилися відрізаними від виходів. Більшість постраждалих отримали травми, бо щоб урятуватися від вогню вистрибували у вікна.

Навколо коледжу перекритий рух транспорту. Сьогодні та завтра Одеса у жалобі.

Факти ICTV раніше писали про те, що пожежу в Одесі загасили та розпочато пошук 15 зниклих безвісти.

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