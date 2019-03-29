Кандидат в президенты Петр Порошенко в эксклюзивном интервью ICTV рассказал о методах остановки войны на Донбассе и возвращения Украине оккупированных территорий.

Петр Порошенко стал гостем программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами президента Украины.

– Ключ от мира находится не в Киеве, Киев давно сделал все необходимые шаги. И ключ от мира находится не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Москве, в руках Путина. Обеспечить продвижение Путина по выполнению взятых на себя международных обязательств можно только инструментами силы и давления, повышением цены, которую агрессор платит за оккупацию, – говорит Порошенко.

Он отметил важность и уникальности минских договоренностей, под которыми подписался Путин.

– Там (в Минских договоренностях, – Ред.) стоят абсолютно четкие обязательства по выводу всех иностранных войск, выводу тяжелой техники, артиллерии, передаче под контроль Украины неконтролируемых участков украинско-российской границы и разоружения военных формирований, – добавил Порошенко.

Также он назвал цену, которую платит Россия за войну на Донбассе. По оценкам аналитиков Blumbirg, за пять лет войны РФ потеряла 150 млрд долларов, а также 10% валового продукта. Также Москва ежегодно тратит до 4-5 млрд долларов на финансирование военных формирований на Донбассе.

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Напомним, что после президентских выборов в Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс.