PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Только силой и давлением: Порошенко о том, как собирается возвращать Донбасс

Кандидат в президенты Петр Порошенко в эксклюзивном интервью ICTV рассказал о методах остановки войны на Донбассе и возвращения Украине оккупированных территорий.

Порошенко

Петр Порошенко стал гостем программы Интервью с кандидатом в президенты о главном на телеканале ICTV, которая выходит перед выборами президента Украины.

– Ключ от мира находится не в Киеве, Киев давно сделал все необходимые шаги. И ключ от мира находится не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Москве, в руках Путина. Обеспечить продвижение Путина по выполнению взятых на себя международных обязательств можно только инструментами силы и давления, повышением цены, которую агрессор платит за оккупацию, – говорит Порошенко.

Он отметил важность и уникальности минских договоренностей, под которыми подписался Путин.

– Там (в Минских договоренностях, – Ред.) стоят абсолютно четкие обязательства по выводу всех иностранных войск, выводу тяжелой техники, артиллерии, передаче под контроль Украины неконтролируемых участков украинско-российской границы и разоружения военных формирований, – добавил Порошенко.

Также он назвал цену, которую платит Россия за войну на Донбассе. По оценкам аналитиков Blumbirg, за пять лет войны РФ потеряла 150 млрд долларов, а также 10% валового продукта. Также Москва ежегодно тратит до 4-5 млрд долларов на финансирование военных формирований на Донбассе.

Читайте: Донбасс можно вернуть за 5 лет и это не утопия – Гриценко

Напомним, что после президентских выборов в Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко рассказал, как преодолеть трудовую миграцию и поднять экономику
Декларации кандидатов в президенты: советский автопром, недвижимость в России и миллионы наличными
Блиндажи взлетели в воздух! Силы ООС нанесли удар по оккупантам
Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации
Объявили мобилизацию: боевики на Донбассе блокируют выборы
BBC извинилась перед Порошенко и готова выплатить компенсацию
Порошенко рассказал о своем плане П
Порошенко рассказал, сколько потратил на благотворительность и поддержку ВСУ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка