PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Результаты выборов на Донбассе: как голосовали Луганская и Донецкая области

В Донецкой и Луганской областях лидирующие позиции занимает Юрий Бойко.

Результаты выборов на Донбассе: как голосовали Луганская и Донецкая области

Явка на выборах президента Украины составила 59% в Донецкой области – 849 853 избирателей. Пиковая явка была в промежутке между 12.00 и 16.00.

В Донецкой области работали 12 ТИО (Территориальный избирательный округ. – Ред.). По состоянию на 16.00 1 апреля обработано 77.53% протоколов. В 11 ТИО побеждает Юрий Бойко, только на ТИО №52 лидирует Петр Порошенко.

Читайте: ЦИК – результаты выборов  2019 (ОНЛАЙН)

В Донецкой области лидирует Юрий Бойко (35.76%), на втором месте Владимир Зеленский (25.48%), а на третьем – Петр Порошенко (12.47%).

Явка в Луганской области составила – 56,76%. По состоянию на 16.00 1 апреля обработано 61.19% протоколов.

На Луганщине также лидером выборов президента Украины стал Юрий Бойко (35.76%). Вторую позицию занял Владимир Зеленский (25.48%), а третью – Петр Порошенко (12.47%).

В Донецкой полиции зафиксировала 7 фактов нарушения избирательного процесса.

В частности в Краматорске в автомобиле обнаружили более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов. В Славянске за зданием одного из избирательных участков обнаружили сумку с деньгами и документацией связанную с выборами. Также было зафиксировано несколько фактов незаконного использования избирательного бюллетеня.

В Северодонецке Луганской области гражданин фотографировал бюллетень в кабинке для голосования. Также там зафиксировали агитационную продукцию двух кандидатов в президенты Украины. В Рубежном людей организованно привезли на избирательный участок.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ко второму туру выборов президента Украины.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы в Украине: Суспільне пригласило кандидатов на дебаты
Люди спят на мешках с протоколами. Проблемы приема документов в ОИК
Зарегистрировали более 2 тыс. нарушений: как работала полиция на выборах
На Закарпатье председатель избиркома попала в ДТП
Результаты выборов 2019: как голосовали регионы
Результаты выборов: кто стал лидером по Киеву
Объединений не будет! Штаб Зеленского о втором туре выборов
Экономика выборов: почему все должно быть хорошо
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка