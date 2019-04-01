В Донецкой и Луганской областях лидирующие позиции занимает Юрий Бойко.

Явка на выборах президента Украины составила 59% в Донецкой области – 849 853 избирателей. Пиковая явка была в промежутке между 12.00 и 16.00.

В Донецкой области работали 12 ТИО (Территориальный избирательный округ. – Ред.). По состоянию на 16.00 1 апреля обработано 77.53% протоколов. В 11 ТИО побеждает Юрий Бойко, только на ТИО №52 лидирует Петр Порошенко.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 (ОНЛАЙН)

В Донецкой области лидирует Юрий Бойко (35.76%), на втором месте Владимир Зеленский (25.48%), а на третьем – Петр Порошенко (12.47%).

Явка в Луганской области составила – 56,76%. По состоянию на 16.00 1 апреля обработано 61.19% протоколов.

На Луганщине также лидером выборов президента Украины стал Юрий Бойко (35.76%). Вторую позицию занял Владимир Зеленский (25.48%), а третью – Петр Порошенко (12.47%).

В Донецкой полиции зафиксировала 7 фактов нарушения избирательного процесса.

В частности в Краматорске в автомобиле обнаружили более 560 поддельных бюллетеней с отметками в пользу одного из кандидатов. В Славянске за зданием одного из избирательных участков обнаружили сумку с деньгами и документацией связанную с выборами. Также было зафиксировано несколько фактов незаконного использования избирательного бюллетеня.

В Северодонецке Луганской области гражданин фотографировал бюллетень в кабинке для голосования. Также там зафиксировали агитационную продукцию двух кандидатов в президенты Украины. В Рубежном людей организованно привезли на избирательный участок.

К слову, в ЦИК уже призвали кандидатов-лидеров готовится ко второму туру выборов президента Украины.