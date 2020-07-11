Степанов сказал, какая должна быть зарплата у медиков в Украине

Зарплата медиков в Украине должна составлять минимум 20-25 тыс. грн.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить, — сказал он.

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По его словам, с 1 сентября медикам увеличат зарплату на почти 3,5 тыс. грн.

Степанов подчеркнул, что зарплата, которую получают медики сегодня является недопустимой.

Повышение зарплат врачам

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что всем врачам в Украине повысят зарплаты на 75% с 1 сентября.

Врачам поднимут зарплату на 75%, среднему медперсоналу – на 50%, а младшим медсестрам – на 25%.

Также Шмыгаль добавил, что выплаты медикам вырастут еще, когда правительство повысит минимальную зарплату.

На повышение выплат медикам Кабмин планирует выделить 8 млрд грн.