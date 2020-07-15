Доплати для медиків. Кому і на скільки збільшать зарплату з 1 вересня

Українські медики з 1-го вересня отримають підвищені зарплати. Відповідну постанову ухвалив уряд на своєму засіданні 15 липня.

На доплати медичним працівникам спрямують майже 7,5 млрд грн. Лікарям піднімуть заробітну плату на 70%, середньому медперсоналу на 50%, а молодшому – на 25%.

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Водночас, в уряді хочуть створити нову посаду – віце-спікера з розвитку стратегічних галузей.

Він займатиметься зокрема і переоснащенням української армії та військово-промисловим комплексом. Кабмін проситиме парламент підтримати на цю посаду Олега Уруського.

Зарплата медиків в Україні

Зарплата медиків в Україні повинна становити мінімум 20-25 тис. грн. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, з 1-го вересня медикам збільшать зарплату на майже 3,5 тис. грн.

Степанов підкреслив, що зарплата, яку отримують медики сьогодні є неприпустимою.

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