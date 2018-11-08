Дрогобич у смітті: чому з міста не вивозять непотріб

Сміттєві пакети в декілька поверхів, залишки їжі, страшенний сморід і бруд. За горами непотребу навіть важко помітити сміттєві баки, до яких і дістатися зась. Подібних майданчиків у місті майже 90. Щодня у 80-тисячному Дрогобичі продукують в середньому 50 тон сміття, втім вивозять мізер. Решта, а це майже тисячу тон, смердить просто неба.

З 1983 року непотріб із Дрогобича відправляли до Броницького сміттєзвалища. Однак від лютого цього року мешканці села Брониця мітингують і не впускають сюди жодної машини. Пояснюють, що термін експлуатації полігону закінчився ще 10 років тому. Та попри це, непотріб все ж не припиняли ввозити. Відтак сміттям засипали вдвічі більшу площу, аніж було відведено.

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У Львівській обласній адміністрації планують звалище рекультивувати. Вже підготували проект. Однак, поки виконуватимуть роботи, сміття необхідно кудись вивозити. Нині місто домовляється з представниками найближчих полігонів у Самборі, Стриї, Миколаєві, аби ті погодились приймати дрогобицьке сміття. Щоправда поки безрезультатно.

Окрім того, що сміття немає куди вивозити, не має за що це робити. Адже місто вже заборгувало перевізникам та полігонам 5 млн гривень. Облрада створила тимчасову комісію, що розслідуватиме – наскільки ефективно працював міський комбінат, відповідальний за вивезення сміття у Дрогобичі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як завдяки сміттю платити менше за комуналку.

Опубліковано Листопад, 08 в 21:49



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