Думали, что уничтожают вражескую цель. Военные Ирана рассказали как сбили самолет МАУ

Иран признал, что сбил украинский Боинг ракетами. Военные признались, что приняли наш самолет за враждебную цель. После этого заявления появилось и официальное сообщение от министра обороны Ирана и президента страны. Хасан Рухани назвал катастрофу украинского самолета большой трагедией, в которой погибло 176 человек. Заверил, что расследование продолжается и виновные будут наказаны. В то же время представители МАУ до последнего не верили в версию ошибки пилотов, так как экипаж опытный.

Читайте: Офис генпрокурора переквалифицировал дело о катастрофе Boeing 737

Трагедию с украинским боингом иранские военные назвали роковой случайностью. Система противовоздушной обороны Ирана приняла пассажирский Боинг за крылатую ракету. Поэтому сбили вражескую цель. Ответственность на себя взял элитный Корпус стражей исламской революции. Детали в сюжете Анны Боль и Оксаны Михайловой.

Напомним, в Тегеране начались протесты из-за сбитого самолета МАУ иранскими военными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.