Офис генпрокурора переквалифицировал дело о катастрофе Boeing 737

Офис генерального прокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в Тегеране.

– По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, – сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

Читайте: Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

– Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины, – сказано в сообщении.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Офис генпрокурора