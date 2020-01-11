Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Думали, що знищують ворожу ціль. Військові Ірану розповіли як збили літак МАУ

Іран визнав, що збив український Боїнг ракетами. Військові зізнались, що прийняли наш літак за ворожу ціль. Після цієї заяви з’явилося і офіційне повідомлення від міністра оборони Ірану та президента країни. Хасан Рухані назвав катастрофу українського літака великою трагедією, в якій загинуло 176 людей. Запевнив, що розслідування триває і винні будуть покарані. Водночас представники МАУ до останнього не вірили у версію помилки пілотів, бо екіпаж досвідчений.

Читайте: Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу Boeing 737

Трагедію з українським боїнгом іранські військові назвали фатальною випадковістю. Система протиповітряної оборони Ірану прийняла пасажирський Боїнг за крилату ракету. Тому збили ворожу ціль. Відповідальність на себе взяв елітний Корпус вартових ісламської революції. Деталі у сюжеті Анни Боль та Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Тегерані почалися протести через збитий літак МАУ іранськими військовими.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа у Тегерані: Іран створить спецгрупу з розслідування трагедії
9-річна піаністка, успішний лікар: ким були загиблі у катастрофі Boeing в Ірані
В Ірані закликали вислати британського посла за участь у мітингу
Авіакатастрофа МАУ: Іран обговорить розмір компенсацій з Україною
Переплутати літак могла лише мавпа з гранатою – розробник РЛС про катастрофу МАУ
В Ірані створили групу консульської допомоги сім’ям жертв авіакатастрофи МАУ
У Держдепі США заперечують свою роль у катастрофі літака МАУ в Ірані
Надихаємось вашою відважністю – Трамп підтримав протести у Тегерані

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка