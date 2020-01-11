Думали, що знищують ворожу ціль. Військові Ірану розповіли як збили літак МАУ

Іран визнав, що збив український Боїнг ракетами. Військові зізнались, що прийняли наш літак за ворожу ціль. Після цієї заяви з’явилося і офіційне повідомлення від міністра оборони Ірану та президента країни. Хасан Рухані назвав катастрофу українського літака великою трагедією, в якій загинуло 176 людей. Запевнив, що розслідування триває і винні будуть покарані. Водночас представники МАУ до останнього не вірили у версію помилки пілотів, бо екіпаж досвідчений.

Читайте: Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу Boeing 737

Трагедію з українським боїнгом іранські військові назвали фатальною випадковістю. Система протиповітряної оборони Ірану прийняла пасажирський Боїнг за крилату ракету. Тому збили ворожу ціль. Відповідальність на себе взяв елітний Корпус вартових ісламської революції. Деталі у сюжеті Анни Боль та Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Тегерані почалися протести через збитий літак МАУ іранськими військовими.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.