Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Финал Новых лидеров 2: кто будет бороться за победу

Теперь их трое – финалистов уникального телепроекта Новые лидеры. Они прошли жесткий отбор. Их идеи тщательно анализировали эксперты, а искренность намерений проверяли на детекторе лжи. Но самое важное было убедить телезрителей, которые следили за дискуссиями во время программы и решали, кому остаться.

Владимир Шматько – мэр Черткова Тернопольской области. Хочет создать в городе бизнес-инкубатор и индустриальный парк. Уже даже нашел инвестора и участок. Если все удастся, то работу здесь смогут получить семь тысяч местных жителей.

Евгений Осипчук борется с интернатной системой. Его идея – создание Единой национальной базы детей, находящихся в детских домах.

Оксана Жолнович предлагает новую концепцию трудового кодекса. Чтобы украинцы работали легально и не выезжали на работу за границу.

Читайте: Осталось только трое. Как выбирали и кто прошел в финал Новые лидеры 2

И кто бы ни завоевал первенство – самое важное, что страна узнала об идеях участников, – говорит член отборочного комитета проекта Виталий Шабунин.

Кроме победителя, группа компаний StarLightMedia будет в дальнейшем поддерживать всех новых лидеров. Кто из трех новых лидеров получит главный приз проекта – станет известно 25 июля. Начало программы в 22:30.

К слову, Факты ICTV рассказывали о ближайших планах участников, покинувших проект Новые лидеры.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Осталось только трое. Как выбирали и кто прошел в финал Новые лидеры 2
Новые лидеры 2 сезон: кто прошел в финал проекта
Новые лидеры 2: какая идея самая важная для Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Новые лидеры 2: кто будет бороться за выход в финал
Новые лидеры 2: ближайшие планы участников, покинувших проект
Откаты, неуплаченные налоги и титушки: Новых лидеров проверили на полиграфе
Новые лидеры 2 сезон: кто не прошел детектор лжи и покинул проект
Новые лидеры 2: семеро участников представят свои проекты

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка