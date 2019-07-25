Финал Новых лидеров 2: кто будет бороться за победу

Теперь их трое – финалистов уникального телепроекта Новые лидеры. Они прошли жесткий отбор. Их идеи тщательно анализировали эксперты, а искренность намерений проверяли на детекторе лжи. Но самое важное было убедить телезрителей, которые следили за дискуссиями во время программы и решали, кому остаться.

Владимир Шматько – мэр Черткова Тернопольской области. Хочет создать в городе бизнес-инкубатор и индустриальный парк. Уже даже нашел инвестора и участок. Если все удастся, то работу здесь смогут получить семь тысяч местных жителей.

Евгений Осипчук борется с интернатной системой. Его идея – создание Единой национальной базы детей, находящихся в детских домах.

Оксана Жолнович предлагает новую концепцию трудового кодекса. Чтобы украинцы работали легально и не выезжали на работу за границу.

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И кто бы ни завоевал первенство – самое важное, что страна узнала об идеях участников, – говорит член отборочного комитета проекта Виталий Шабунин.

Кроме победителя, группа компаний StarLightMedia будет в дальнейшем поддерживать всех новых лидеров. Кто из трех новых лидеров получит главный приз проекта – станет известно 25 июля. Начало программы в 22:30.

К слову, Факты ICTV рассказывали о ближайших планах участников, покинувших проект Новые лидеры.

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