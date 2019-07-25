Фінал Нових лідерів 2: хто боротиметься за перемогу

Тепер їх троє – фіналістів унікального телепроекту Нові лідери. Вони пройшли жорсткий відбір. Їхні ідеї прискіпливо аналізували експерти, а щирість намірів перевіряли на детекторі брехні. Але найважливіше було переконати телеглядачів, які стежили за дискусіями під час програми і вирішували, кому залишитися.

Володимир Шматько – мер Чорткова на Тернопільщині. Хоче створити в місті бізнес-інкубатор та індустріальний парк. Уже навіть знайшов інвестора та ділянку. Якщо все вдасться, то роботу тут зможуть отримати сім тисяч місцевих жителів.

Євген Осипчук бореться з інтернатною системою. Його ідея – створення Єдиної національної бази дітей, які перебувають у сиротинцях.

Оксана Жолнович пропонує нову концепцію трудового кодексу. Щоб українці працювали легально і не виїжджали на роботу за кордон.

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І хоч би хто виборов першість – найважливіше, що країна дізналася про ідеї учасників, – каже член відбіркового комітету проекту Віталій Шабунін.

Крім переможця, група компаній StarLightMedia буде надалі підтримувати всіх нових лідерів. Хто із трьох нових лідерів отримає головний приз проекту – стане відомо 25 липня. Початок програми о 22:30.

До слова, Факти ICTV розповідали про найближчі плани учасників, які покинули проект.

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