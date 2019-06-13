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Інвестиції та покращення бізнес-клімату: Гройсман про підтримку промисловості в Україні

Інвестиція в підприємства та інфраструктуру – це вклад в зростання національної економіки. Про це сказав Володимир Гройсман, перебуваючи з робочим візитом на Рівненщині. Там відвідав одне з найбільших в Україні виробництв легкої промисловості, цементний завод та проінспектував хід будівництва потужного спорткомплексу.

Безліч кроків уряду, зокрема дерегуляційні – спрямовані на покращення бізнес-клімату і підтримку подібних підприємств, – каже Гройсман. І вони вже дають свій ефект в контексті безперервного зростання економіки.

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Чесні правила гри та підтримка  власного виробника – це внесок у зростання національної економіки, зазначив Володимир Гройсман, відвідавши Рівненщину. Глава уряду вважає, що легка промисловість може стати однією з основ економічного зростання. Саме тому уряд запровадив стимули для модернізації виробництва.

Гройсман переконує – усі дії уряду спрямовані на покращення бізнес-клімату і реальну підтримку підприємництва, бо це і наповнення бюджету країни, і нові робочі місця, і добробут людей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто увійшов до списку партії Гройсмана.

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