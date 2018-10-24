История успеха Тейлор Свифт: от закомплексованной девочки к самой влиятельной женщине

200 музыкальных наград, десять статуэток Грэмми, титул Певица года и это все лишь в 28 лет. Фильмы с ее участием не раз пересматривают, а пластинки раскупают миллионными тиражами.

Настоящим кумиром маленькой Тейлор была бабушка – оперная певица, именно от нее у девочки мощный голос и постоянная поддержка. Как-то на улице она пела под гитару и ее заметил продюсер.

Правда, комплекс у Тейлор таки есть – певица уверена, что ее глаза слишком маленькие и невыразительные.

Смотрите: Фильм-сказка Черный казак: мистическая любовь на фоне борьбы

Уже в 10 лет она стала настоящей звездой родного города – без ее выступлений не проходил ни один фестиваль, ярмарка или соревнования. В 12 – она ​​сорвала овации, спев государственный гимн.

Тейлор стала самой молодой в списке самых влиятельных женщин журнала Forbes.

К слову, недавно Факты ICTV писали об истории жизни Катрин Денев, которая отказывается стареть и имеет новую любовь.

Опубликовано Октябрь, 24 в 11:07



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.