История успеха Тейлор Свифт: от закомплексованной девочки к самой влиятельной женщине
200 музыкальных наград, десять статуэток Грэмми, титул Певица года и это все лишь в 28 лет. Фильмы с ее участием не раз пересматривают, а пластинки раскупают миллионными тиражами.
Настоящим кумиром маленькой Тейлор была бабушка – оперная певица, именно от нее у девочки мощный голос и постоянная поддержка. Как-то на улице она пела под гитару и ее заметил продюсер.
Правда, комплекс у Тейлор таки есть – певица уверена, что ее глаза слишком маленькие и невыразительные.
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Уже в 10 лет она стала настоящей звездой родного города – без ее выступлений не проходил ни один фестиваль, ярмарка или соревнования. В 12 – она сорвала овации, спев государственный гимн.
Тейлор стала самой молодой в списке самых влиятельных женщин журнала Forbes.
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