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Історія успіху Тейлор Свіфт: від закомплексованої дівчинки до найвпливовішої жінки

200 музичних нагород, десять статуеток Греммі, титул Співачка року і це лише у 28 років. Фільми за її участю не раз передивляються, а платівки розкуповують мільйонними накладами.

Справжнім кумиром маленької Тейлор була бабуся – оперна співачка, саме від неї в дівчинки потужний голос і постійна підтримка. Якось на вулиці вона співала під гітару і її помітив продюсер.

Щоправда, комплекс у Тейлор таки є – співачка впевнена, що її очі занадто маленькі й невиразні.

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Уже в 10 років вона стала справжньою зіркою рідного містечка – без її виступів не проходив жоден фестиваль, ярмарок чи змагання. У 12 – вона зірвала овації, заспівавши державний гімн.

Тейлор стала наймолодшою у списку найвпливовіших жінок журналу Forbes.

До слова, нещодавно Факти ICTV писали про історію життя Катрін Деньов, яка відмовляється старіти і має нове кохання.

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