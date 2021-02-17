Кофейня закрылась, бариста пошла учить украинский: подробности языкового скандала в Днепре

Языковой скандал в Днепре получил свое продолжение. Работница в кафе отказалась обслуживать клиентку на украинском, более того — назвала Днепр российским городом. Возмущенная гостя, а это жена погибшего на фронте военного, успела снять инцидент на видео и теперь добивается справедливого наказания.

Видео женщина разместила в сети. Вскоре хозяйка сообщила, что уволила баристу, а сама кофейня закрылась.

Это видео сняла Анна накануне в одной из днепровских кафе. Девушка игнорировала закон о языке. И по просьбе продать тістечко, ответила — не знает, что это.

Четыре года назад Анна потеряла мужа — он был добровольцем, погиб на фронте. Поэтому неуважение к государственному языку возмутило женщину и она разместила видео в соцсети.

На следующий день после публикации кофейня закрылась.

Владелица заведения Ирина Прудкая отметила, что она не поддерживает клиентку в этом конфликте, однако баристу таки уволила, мол, пусть идет учит украинский.

Обслуживание на украинском языке

С 16 января 2021 года представители сферы обслуживания в Украине должны общаться с посетителями на украинском языке.

Рада приняла закон о языке еще в 2019 году, однако некоторые положения вступили в силу только сейчас.

Подробнее об обслуживании на украинском языке в заведениях Украины читайте на Фактах ICTV.