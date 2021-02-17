Кофейня закрылась, бариста пошла учить украинский: подробности языкового скандала в Днепре
Языковой скандал в Днепре получил свое продолжение. Работница в кафе отказалась обслуживать клиентку на украинском, более того — назвала Днепр российским городом. Возмущенная гостя, а это жена погибшего на фронте военного, успела снять инцидент на видео и теперь добивается справедливого наказания.
Видео женщина разместила в сети. Вскоре хозяйка сообщила, что уволила баристу, а сама кофейня закрылась.
Это видео сняла Анна накануне в одной из днепровских кафе. Девушка игнорировала закон о языке. И по просьбе продать тістечко, ответила — не знает, что это.
Четыре года назад Анна потеряла мужа — он был добровольцем, погиб на фронте. Поэтому неуважение к государственному языку возмутило женщину и она разместила видео в соцсети.
На следующий день после публикации кофейня закрылась.
Владелица заведения Ирина Прудкая отметила, что она не поддерживает клиентку в этом конфликте, однако баристу таки уволила, мол, пусть идет учит украинский.
Обслуживание на украинском языке
С 16 января 2021 года представители сферы обслуживания в Украине должны общаться с посетителями на украинском языке.
Рада приняла закон о языке еще в 2019 году, однако некоторые положения вступили в силу только сейчас.
Подробнее об обслуживании на украинском языке в заведениях Украины читайте на Фактах ICTV.