Кав’ярня зачинилася, бариста пішла вчити українську: подробиці мовного скандалу у Дніпрі

Мовний скандал у Дніпрі отримав своє продовження. Працівниця у кав’ярні відмовилась обслуговувати клієнтку українською, ба більше – назвала Дніпро російським містом. Обурена гостя, а це дружина загиблого на фронті військового, встигла зняти інцидент на відео і нині домагається справедливого покарання.

Відео жінка розмістила у мережі. Незабаром власниця повідомила, що звільнила баристу, а сама кав’ярня зачинилась.

Це відео зняла пані Ганна напередодні в одній з дніпровських кав’ярень. Дівчина ігнорувала закон про мову. І на прохання продати тістечко, відповіла – не знає, що це.

Чотири роки тому Ганна втратила чоловіка – він був добровольцем, загинув на фронті. Тож неповага до державної мови обурила жінку і вона розмістила відео в соцмережі.

Наступного дня після публікації кав’ярня зачинилася.

Власниця закладу Ірина Прудка зазначила, що вона не підтримує клієнтку у цьому конфлікті, проте баристу таки звільнила, мовляв, нехай йде вчить українську.

Обслуговування українською мовою

З 16 січня 2021 року представники сфери обслуговування в Україні мають спілкуватися з відвідувачами українською мовою.

Рада ухвалила закон про мову ще у 2019 році, проте деякі нововведення набули чинності лише нині.

Детальніше про обслуговування українською мовою у закладах України читайте на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.