Конфликт из-за моста на Русановских садах: достроят ли и почему протестуют люди

На Русановских садах продолжается конфликт из-за строительства Подольско-Воскресенского моста. Городские власти обещают запустить долгострой до конца года, надо хоть как-то разгрузить движение с правого берега Днепра на левый.

Однако активизации строительства точно не рады жители дачного массива Русановские сады, они занервничали, боятся, что их центральная улица превратится в живую трассу.

Уже три недели на территории продолжается строительный конфликт. Городская власть пытается завезти тяжелую строительную технику. Люди всеми силами не пускают.

В районе 25 линии уже возвели опоры легендарного долгостроя, который должен связать Подол с Троещиной. Он крайне необходим Киеву, который задыхается от нашествия авто. Особенно перегружен Северный мост, по которому с правого берега можно добраться нескольких крупных спальных районов. Проблему частично должен решить Подольско-Воскресенский мост.

Читайте: Кличко сказал, когда начнется строительство метро на Троещину

Он протянется более чем на 10 км, будет иметь 6 полос движения. И строительство, запланированное еще в 90-х, никогда не было безоблачным. Сначала пришлось отселить часть дачников с Русановских садов, над которыми пройдет переправа. Затем в столице регулярно заканчивались деньги и по сути 17 лет его строили. И наконец, мэр Кличко заявил: мост доведут до конца уже в этом году.

Но в грандиозных планах не учли мысли людей. На Русановских садах не прочь самого строительства, а категорически не согласны со съездами, которые должны выводить поток машин на их центральную улицу.

Город пообещал отремонтировать дорогу на дачном массиве, которую повредят самосвалы, а еще, чтобы движение не мешало спать — на некоторых отрезках поставят звукопоглощающие щиты. Но активисты понимают, что их покою может наступить конец, и обещают бороться за него любыми законными методами.

По проекту, Подольско-Воскресенский мост, состоящий из трех соединенных между собой мостов и эстакад, должен соединить правобережный Подол с микрорайоном Воскресенка. Под автомобильной дорогой будет идти линия метро.

Русановские сады с 1957 года являются дачным кооперативом. Тогда эта было глухой окраиной на песчаном берегу Днепра. Жителям Дарницкого района выдавали по шесть соток под дачи во временное пользование, но с запретом капитального строительства. С получением независимости Украины закон разрешил их приватизировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.