Конфлікт через міст на Русанівських садах: чи добудують та чому протестують люди

На Русанівських садах триває конфлікт через будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Міська влада обіцяє запустити довгобуд до кінця року, треба хоч якось розвантажити рух із правого берега Дніпра на Лівий.

Однак активізації будівництва точно не раді мешканці дачного масиву Русанівські сади, вони занервувалися, бояться, що їхня центральна вулиця перетвориться на живу трасу.

Вже три тижні на території триває будівельний конфлікт. Міська влада намагається завезти важку будівельну техніку. Люди усіма силами не пускають.

В районі 25 лінії уже звели опори легендарного довгобуду, який має зв’язати Поділ із Троєщиною. Він вкрай необхідний Києву, який задихається від навали авто. Особливо перевантажений Північний міст, яким з правого берега можна дістатися кількох великих спальних районів. Проблему частково мав би вирішити Подільсько-Воскресенський міст.

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Він протягнеться на понад 10 км, матиме 6 смуг руху. Та будівництво, заплановане ще у 90-х, ніколи не було безхмарним. Спочатку довелося відселити частину дачників із Русанівських садів, над якими пройде переправа. Потім у столиці регулярно закінчувались гроші і по суті 17 років його не будували. Та врешті, мер Кличко заявив: міст доведуть до кінця вже цьогоріч.

Та в грандіозних планах не врахували думки частини людей. На Русанівських садах не проти самого будівництва, та категорично не згодні зі з’їздами, які мають виводити потік машин на їхню центральну вулицю.

Місто пообіцяло відремонтувати дорогу на дачному масиві, яку пошкодять самоскиди, а ще, аби рух не заважав спати – на деяких відрізках поставити звукопоглинальні щити. Та активісти розуміють, що їхньому спокою може настати кінець, тому обіцяють боротися за нього будь-якими законними методами.

За проектом, Подільсько-Воскресенський міст, який складається з трьох з’єднаних між собою мостів та естакад, повинен з’єднати правобережний Поділ з лівобережним мікрорайоном Воскресенка. Під автомобільною дорогою йтиме лінія метро.

Русанівські Сади з 1957 року є дачним кооперативом. Тоді це була глуха околиця на піщаному березі Дніпра. Жителям Дарницького району видавали по шість соток під дачі у тимчасове користування із забороною капітального будівництва. Зі здобуттям незалежності України закон дозволив їх приватизувати.

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