Королівські піхотинці ЗСУ дали відсіч окупантам, знищивши їхню вогневу точку

Селище Луганське на Донеччині – смуга відповідальності 24 бригади. Королівські піхотинці днями дали тут окупантам добрячої прочуханки.

Армійцям довго не давали спокою снайперські пари – найманці з Росії. Їх прикривали гранатометні розрахунки. Ймовірно, так окупанти виманювали під приціл.

Воїни отримали дозвіл відкрити вогонь у відповідь – була знищена вогнева точка кількома пострілами прямо в ціль. Перший постріл розніс вороже укріплення. Другий – знищив бліндаж, де стояв СПГ противника. Чужинці запанікували – двоє втекли, навіть попри загрозу трибуналу від своїх ватажків. Ще двох найманців воїни знищили.

Нещодавно бойовики випустили в небо безпілотник, який неподалік закинутого будинка побачив речі, які сушились. Кілька вогів з АГС прилетіло в дах будинку. Найімовірніше, бойовики думали, що там проживають армійці, тому гатили туди цілеспрямовано.

Армійці на передовій стараються не займати покинуті будівлі. Безпечніше жити у бліндажах з надійним перекриттям.

Також дісталось від бойовиків і мирному населенню. Окупанти поцілили у три хати мирних жителів та інші господарські приміщення.

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