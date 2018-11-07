В Тернополе бастуют маршрутчики – когда изменят цену проезда

С понедельника Тернополь лихорадит. Люди массово ходят пешком, автомобили стоят в пробках, а маршрутки саботируют свою работу.

Перевозчики бастуют второй день из-за отмены решения о повышении тарифов на проезд до 9 гривен и возвращение предыдущей стоимости – 5 гривен. За такую ​​цену билета перевозчики работать наотрез отказываются.

Для решения транспортный кризис перевозчиков позвали на переговоры. Предприниматели утверждают, что не за что заправить технику. Мол, из-за убыточности тарифов брали топливо в кредит. В каждой фирмы 300 тысяч долга.

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Перевозчики выдвинули условия – город должен вернуть долг в полтора миллиона гривен за перевозку льготников и поднять цену за проезд до 7 гривен. Завтра тоже обещают бастовать. В то же время, мэрия Тернополя обещает до конца недели пересмотреть тарифы, чтобы удовлетворить и пассажиров, и перевозчиков.

Напомним, стоимость проезда в Тернополе выросла на 200%.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 21:47



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