Крафтовые продукты: какова их польза и почему стоят дороже

В Украине все большую популярность приобретают фермерские продукты. Их еще называют крафтовыми, ведь изготавливают их маленькими партиями по индивидуальным рецептам.

Почти в каждой торговой сети есть целые отделы с фермерской продукцией.

Фудблогерка Анастасия Иванцова больше всего любит ее за яркий вкус. Покупает крафтовые сыры, пиво, кофе, приправы. Ищет производителей на различных фестивалях еды или в соцсетях. Однако утверждает: в последние годы предложений немало.

– Если сначала мы выбирали между несколькими сыроварнями, то сейчас у меня целый список лежит в заметках в телефоне, у кого я в следующий раз могу заказать, – говорит Анастасия Иванцова.

Крафтовые продукты не только интересные по вкусу, но и здоровее. В них не добавляют усилителей вкуса, красителей или других веществ, которые в массовых производствах позволяют удешевить стоимость, поэтому и стоят дороже.

Производитель Киевского сухого варенья Ярослав Семенец с женой начал делать цукаты у себя на кухне. Сейчас в команде уже три человека.

– В месяц мы можем производить 500-700 кг цукатов, и это с одной стороны очень небольшие цифры, а с другой стороны, мы подчеркиваем, что это ручная работа, – говорит он.

Сейчас украинские крафтовые производители присоединяются к международному движению Slow food, которое поддерживает развитие локальных фермеров. Это откроет нашим производителям путь на зарубежные фестивали, а также будет еще больше популяризировать крафт.

– Slow food – это о том, чтобы замедлять потребление, чувствовать вкус, поддерживать локальное, – объясняет участник международного движения, основатель Дымное мясо от Тараса Тарас Парандий.

Эксперты отмечают: покупая продукцию локальных фермеров, можно поддержать местную экономику. Получая больше доходов, местные производители часто инвестируют их в общины – ремонтируют дороги, строят спортивные площадки, а еще – дают рабочие места.

Сколько будет стоить пасхальная корзина 2021

В 2021 году стоимость пасхальной корзины обойдется на 25,8% дороже, чем в прошлом году, и составит около 780 грн.

В прошлом году минимальный набор продуктов стоил 620 грн.

Домашний пасхальный кулич обойдется в около 120 грн за 1 кг. Неожиданно дорогой составляющей праздничного корзины 2021 стали яйца – 38 грн за десяток. Это на 90% больше, чем в марте 2020 года.

Подробнее о том, сколько будет стоить пасхальная корзина 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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