Крафтові продукти: яка їхня користь та чому коштують дорожче

В Україні все більшу популярність набувають фермерські продукти. Їх ще називають крафтовими, адже виготовляють їх маленькими партіями за індивідуальними рецептами.

Майже в кожній торговельній мережі є цілі відділи з фермерською продукцією.

Фудблогерка Анастасія Іванцова фермерські продукти найбільше любить за яскравий смак. Купує крафтові сири, пиво, каву, приправи. Шукає виробників на різних фестивалях їжі або в соцмережах. Однак стверджує: останніми роками пропозицій чимало.

– Якщо спочатку ми обирали між кількома сироварнями, то зараз у мене цілий список лежить у замітках у телефоні, у кого я наступний раз можу замовити, – каже Анастасія Іванцова.

Крафтові продукти не тільки цікавіші за смаком, а й здоровіші. У них не додають підсилювачів смаку, фарбників чи інших речовин, які на масових виробництвах дозволяють здешевити вартість, тому й коштують дорожче.

Виробник Київського сухого варення Ярослав Семенець із дружиною почав робити цукати в себе на кухні. Зараз у команді вже троє людей.

– На місяць ми можемо виготовляти 500-700 кг цукатів, і це з одного боку дуже невеличкі цифри, а з іншого боку, ми підкреслюємо, що це ручна робота, – каже він.

Наразі українські крафтові виробники долучаються до міжнародного руху Slow food, який підтримує розвиток локальних фермерів. Це відкриє нашим виробникам двері на закордонні фестивалі, а також ще більше популяризує крафт.

– Slow food – це про те, щоб уповільнювати споживання, відчувати смак, підтримувати локальне, – пояснює учасник міжнародного руху засновник Димне м’ясо від Тараса Тарас Парандій.

Експерти наголошують: купуючи продукцію локальних фермерів, можна підтримати місцеву економіку. Отримуючи більше доходів, місцеві виробники часто інвестують їх у громади – ремонтують дороги, будують спортивні майданчики, а ще – дають робочі місця.

Скільки коштуватиме великодній кошик 2021

У 2021 році вартість великоднього кошика обійдеться на 25,8% дорожче, ніж минулого року, й становитиме близько 780 грн.

Торік мінімальний набір продуктів коштував 620 грн.

Домашня паска обійдеться в близько 120 грн за 1 кг. Неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року стали яйця – 38 грн за десяток. Це на 90% більше, ніж у березні 2020 року.

Детальніше про те, скільки коштуватиме великодній кошик 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.