Переговоры в Абу-Даби 2-5 февраля будут состоять из двух частей: двусторонняя встреча с американской делегацией и трехсторонняя – делегации Украины, США и РФ.

Об этом заявил в эфире телемарафона Єдині новни секретарь СНБО Рустем Умеров.

Умеров о переговорах в Абу-Даби

— Получили директивы и четкие рамки от президента… Переговоры в Абу-Даби будут состоять из двух частей, — отметил он.

Умеров рассказал, что первая часть — двусторонняя встреча с американской стороной, которая будет представлена Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Будут обсуждаться подписание гарантий безопасности и Prosperity Package (план послевоенного восстановления Украины).

Секретарь СНБО добавил, что на трехсторонней встрече будет “весомо представлена” российская сторона.

— У них будет мандат на обсуждение военно-политических вопросов. После чего будем докладывать президенту Зеленскому — и в среду, и в четверг, — сказал он.

Напомним, 1 февраля Владимир Зеленский сообщил, что после доклада переговорной команды следующие трехсторонние встречи между Украиной, Россией и США состоятся 4 и 5 февраля.

23-24 декабря в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ по установлению мира.

Президент Зеленский отмечал, что вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС были самыми сложными во время переговоров.

Однако позиция Украины осталась неизменной: Киев не согласится передать России Донецкую и Луганскую области, подчеркивал президент.

