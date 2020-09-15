КСУ может признать Фонд гарантирования вкладов нелегитимным: какие последствия для вкладчиков

Конституционный суд Украины возобновил слушания по делу законности Фонда гарантирования вкладов. Еще весной 2016 года Верховный суд обратился в Конституционный, так как считает, что фонд якобы забирает часть полномочий у Нацбанка и при этом он даже не является государственным органом власти.

Присутствовавший на заседании глава Нацбанка это опроверг. Он заявил, что два ведомства друг другу не мешают, потому что их полномочия четко разграничены законом.

Читайте: Кредиты не подорожают: Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

Также он привел цифры, благодаря этому закону, к которому сейчас есть претензии, за последние шесть лет удалось защитить 2 млн украинцев. В общем им возместили 90 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов — это неприбыльная организация, созданная в Украине 22 года назад. Она выводит с рынка неплатежеспособные банки и помогает вкладчикам обанкротившихся финучреждений вернуть депозиты.

15 сентября в КСУ произошло лишь устное слушание, окончательного решения еще нет. Эксперты уверены, если суд решит, что фонд нелегитимный — это пошатнет банковскую систему, и наделает проблем вкладчикам. Как тем, что уже получили возмещение, так и тем, кто на них еще ждет.

Эксперты считают, что если дело снова ожило в суде — это может быть на руку бывшим владельцам обанкротившихся банков, которые очень не хотят возвращать деньги.

Чего точно не нужно делать украинцам, — это бежать забирать свои депозиты, паника только помешает. О закрытии фонда речь пока не идет. А в самом учреждении производства комментируют довольно сдержанно.

Возмещение вкладчикам банка Аркада

Клиенты банка Аркада 11 сентября начали получать возмещение в сумме 200 тыс. грн от Фонда гарантирования вкладов. Аркаду было признано неплатежеспособным, сообщили в Фонде.

Вкладчикам финучреждения будут возвращать сумму вклада, с процентами, начисленными на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс., независимо от количества вкладов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.