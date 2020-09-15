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КСУ може визнати Фонд гарантування вкладів нелегітимним: які наслідки для вкладників

Конституційний суд України відновив слухання у справі законності Фонду гарантування вкладів. Ще навесні 2016 року Верховний суд звернувся до Конституційного, бо вважає, що фонд нібито забирає частину повноважень у Нацбанку і при цьому він навіть не є державним органом влади.

Присутній на засіданні голова Нацбанку це заперечив. Він заявив, що два відомства одне одному не заважають, бо їхні повноваження чітко розмежовані законом.

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Також він навів цифри, що завдяки цьому закону, до якого нині є претензії, за останніх шість років удалося захистити 2 млн українців. Загалом їм відшкодували 90 млрд гривень.

Фонд гарантування вкладів – це неприбуткова установа, створена в Україні 22 роки тому. Вона виводить із ринку неплатоспроможні банки та допомагає вкладникам збанкрутілих фінустанов повернути депозити.

15 вересня в КСУ відбулося лише усне слухання, остаточного рішення ще немає. Експерти впевнені, якщо суд вирішить, що фонд нелегітимний – це розхитає банківську систему, та наробить проблем вкладникам. Як тим, що вже отримали відшкодування, так і тим, хто на них ще чекає.

Експерти вважають, що якщо справа знову ожила в суді – це може бути на руку колишнім власникам збанкрутілих банків, які дуже не хочуть повертати гроші.

Чого точно не потрібно робити українцям, – то це бігти забирати свої депозити, паніка лише зашкодить. Про закриття фонду наразі не йдеться. А в самій установі провадження коментують доволі стримано.

Відшкодування вкладникам банку Аркада

Клієнти банку Аркада 11 вересня почали отримувати відшкодування у сумі 200 тис. грн від Фонду гарантування вкладів. Аркаду було визнано неплатоспроможним, повідомили у Фонді.

Вкладникам повертатимуть суму вкладу, з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис., незалежно від кількості вкладів.

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