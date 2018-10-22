Квартира есть – никак не отдают: паралимпиец в Николаеве 4 года ждет жилье

Обещанного ждут три года – в его случае четыре. Именно столько надеется на собственное жилье чемпион паралимпийских игр, николаевец Максим Яровой.

Квартиру после победы в Южной Корее ему пообещала власть – и до сих пор не дала.

Собственное жилье у Максима в деревне. В 50 километрах от города. Там даже до железнодорожного вокзала добраться проблема, а ездить на тренировки и сборы надо регулярно.

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Во время журналистского расследования выяснилось: для того, чтобы спортсмен получил эту квартиру – требуется разрешение кабинета министров. Есть еще один путь – город возвращает за нее деньги в министерство финансов. Тогда сможет отдать ее чемпиону. Но пока этого не произошло.

Напомним, на Прикарпатье у участника Майдана и войны на Востоке отбирают землю. И не просто, а с обильным урожаем. Как рейдеры.

Опубликовано Октябрь, 22 в 10:56



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