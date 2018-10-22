Квартира є – ніяк не віддають: паралімпієць в Миколаєві 4 роки чекає на житло
Обіцяного чекають три роки – в його випадку чотири. Саме стільки сподівається на власне житло чемпіон паралімпійських ігор, миколаївець Максим Яровий.
Квартиру після перемоги в Південній Кореї йому пообіцяла влада – та досі не дала.
Власне житло у Максима в селі. За 50 кілометрів від міста. Там навіть до залізничного вокзалу дістатися проблема, а їздити на тренування та збори треба регулярно.
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Під час журналістського розслідування з’ясувалось: для того, щоб спортсмен отримав цю квартиру – потрібен дозвіл кабінету міністрів. Є ще один шлях – місто повертає за неї гроші в міністерство фінансів. Тоді зможе віддати її чемпіону. Але поки цього не сталося.
Нагадаємо, на Прикарпатті в учасника Майдану та війни на Сході відбирають землю. І не просто, а з рясним врожаєм. Наче рейдери.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!