Квартира є – ніяк не віддають: паралімпієць в Миколаєві 4 роки чекає на житло

Обіцяного чекають три роки – в його випадку чотири. Саме стільки сподівається на власне житло чемпіон паралімпійських ігор, миколаївець Максим Яровий.

Квартиру після перемоги в Південній Кореї йому пообіцяла влада – та досі не дала.

Власне житло у Максима в селі. За 50 кілометрів від міста. Там навіть до залізничного вокзалу дістатися проблема, а їздити на тренування та збори треба регулярно.

Дивіться: Прозорі двері, своя лабораторія і метеостанція: сучасна школа на Дніпропетровщині

Під час журналістського розслідування з’ясувалось: для того, щоб спортсмен отримав цю квартиру – потрібен дозвіл кабінету міністрів. Є ще один шлях – місто повертає за неї гроші в міністерство фінансів. Тоді зможе віддати її чемпіону. Але поки цього не сталося.

Нагадаємо, на Прикарпатті в учасника Майдану та війни на Сході відбирають землю. І не просто, а з рясним врожаєм. Наче рейдери.

Опубліковано Жовтень, 22 в 10:56



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.