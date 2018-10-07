Прозрачные двери, своя лаборатория и метеостанция: современная школа на Днепропетровщине
На Днепропетровщине есть Солонянская опорная школа, в которую свозят детей с 14 сел – это современное европейское учебное заведение. Здесь дети охотно изучают физику и химию. Здесь прозрачные двери, интерактивные доски, своя лаборатория и даже метеостанция.
Портативная метеостанция, специальные секции для биологических исследований, лаборатории для физических и химических экспериментов – в каждом кабинете своя изюминка. Дети учатся с удовольствием. Кроме теории, в этой школе есть и практика.
Смотрите: Именные стипендии и фортепиано: лучшие студенты получили награды от фонда Украины
Учебное заведение имеет мощную спортивную базу – несколько спортивных площадок и даже зону ворк-аут. Но главное – она доступна для всех – здесь есть пандусы и четыре подъемника.
Вчера Факты ICTV писали, как работает современная украинская школа.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!