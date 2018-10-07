Прозрачные двери, своя лаборатория и метеостанция: современная школа на Днепропетровщине

На Днепропетровщине есть Солонянская опорная школа, в которую свозят детей с 14 сел – это современное европейское учебное заведение. Здесь дети охотно изучают физику и химию. Здесь прозрачные двери, интерактивные доски, своя лаборатория и даже метеостанция.

Портативная метеостанция, специальные секции для биологических исследований, лаборатории для физических и химических экспериментов – в каждом кабинете своя изюминка. Дети учатся с удовольствием. Кроме теории, в этой школе есть и практика.

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Учебное заведение имеет мощную спортивную базу – несколько спортивных площадок и даже зону ворк-аут. Но главное – она ​​доступна для всех – здесь есть пандусы и четыре подъемника.

Вчера Факты ICTV писали, как работает современная украинская школа.

Опубликовано Октябрь, 07 в 13:56



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